Поражение Ливерпуля в финале означает, что команда Клоппа не смогла занять место в первой корзине. При жеребьевке группового турнира мерсисайдцы будут во второй восьмерке рейтинга.

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Реал оказался в первой корзине на правах действующего победителя ЛЧ и триумфатора Ла Лиги. Туда же попал и Айнтрахт Франкфурт, выигравший Лигу Европы 2021/22 – немецкая команда не только получила путевку в ЛЧ, но и будет сеяна в элитной корзине согласно регламенту.

Что касается украинских команд, то Шахтер, напрямую попавший в групповой турнир, гарантированно будет в третьей корзине. Там же оказались Боруссия Дортмунд, Зальцбург, Интер, Наполи, Спортинг и Байер – с этими командами "горняки" точно не сыграют. А вот команды из первой и второй корзин являются потенциальными оппонентами как Шахтера, так и Динамо.

Киевляне в случае прохождения трех раундов квалификации еще сохраняют шансы на третью корзину, но для этого требуется вылет в квалификации Бенфики, Рейнджерс, Црвены Звезды и Динамо Загреб. Все эти команды имеют лучший клубный коэффициент, чем Динамо Киев.

Лига чемпионов 2022/23: состав корзин группового турнира по состоянию на 29 мая 2022

Корзина 1 (состав окончательный)

Реал Мадрид

Айнтрахт Франкфурт

Манчестер Сити

Милан

Бавария

ПСЖ

Порту

Аякс

Корзина 2 (состав окончательный)

Ливерпуль

Челси

Барселона

Ювентус

Атлетико Мадрид

Севилья

РБ Лейпциг

Тоттенхэм

Корзина 3 (состав неокончательный)

Боруссия Дортмунд

Зальцбург

Шахтер

Интер

Наполи

Спортинг Лиссабон

Байер

Корзина 4 (состав неокончательный)

Марсель

Брюгге

Селтик

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