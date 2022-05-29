Лига чемпионов 2022/23: сформированы первые две корзины группового турнира – потенциальные соперники Шахтера и Динамо
Евросезон 2021/22 официально завершен. Победа Реала над Ливерпулем в финале Лиги чемпионов сформировала первые корзины посева при жеребьевке группового турнира сезона 2022/23.
Поражение Ливерпуля в финале означает, что команда Клоппа не смогла занять место в первой корзине. При жеребьевке группового турнира мерсисайдцы будут во второй восьмерке рейтинга.
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Реал оказался в первой корзине на правах действующего победителя ЛЧ и триумфатора Ла Лиги. Туда же попал и Айнтрахт Франкфурт, выигравший Лигу Европы 2021/22 – немецкая команда не только получила путевку в ЛЧ, но и будет сеяна в элитной корзине согласно регламенту.
Что касается украинских команд, то Шахтер, напрямую попавший в групповой турнир, гарантированно будет в третьей корзине. Там же оказались Боруссия Дортмунд, Зальцбург, Интер, Наполи, Спортинг и Байер – с этими командами "горняки" точно не сыграют. А вот команды из первой и второй корзин являются потенциальными оппонентами как Шахтера, так и Динамо.
Киевляне в случае прохождения трех раундов квалификации еще сохраняют шансы на третью корзину, но для этого требуется вылет в квалификации Бенфики, Рейнджерс, Црвены Звезды и Динамо Загреб. Все эти команды имеют лучший клубный коэффициент, чем Динамо Киев.
Лига чемпионов 2022/23: состав корзин группового турнира по состоянию на 29 мая 2022
Корзина 1 (состав окончательный)
Реал Мадрид
Айнтрахт Франкфурт
Манчестер Сити
Милан
Бавария
ПСЖ
Порту
Аякс
Корзина 2 (состав окончательный)
Ливерпуль
Челси
Барселона
Ювентус
Атлетико Мадрид
Севилья
РБ Лейпциг
Тоттенхэм
Корзина 3 (состав неокончательный)
Боруссия Дортмунд
Зальцбург
Шахтер
Интер
Наполи
Спортинг Лиссабон
Байер
Корзина 4 (состав неокончательный)
Марсель
Брюгге
Селтик
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