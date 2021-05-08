"Моя детская любовь – Андрей Ярмоленко. Я им бредила. Он стоял на всех заставках, его плакаты висели у меня в комнате. Это реально была моя детская влюбленность. Когда он уходил из Динамо, я плакала.

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Случай, о котором не знает мой папа. По Андрею шли длительные переговоры. В один из вечеров мы находились во Франции. Приехал к папе какой-то агент или представитель клуба. Папа мне говорит: "Яна, у меня нет переводчика. Мне надо, чтобы ты перевела". Я начала переводить. И когда я поняла, что Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб, я подумала, что можно сделать. Заплакать? Я не хочу, чтобы он уходил. Я понимаю, что своими руками я могу отдать его в другой клуб.

Речь шла о какой-то сумме. Папа озвучил мне сумму, которую надо назвать. Я назвала сумму на какое-то значение больше. Я просто не хотела, чтобы его продали. Я подумала, что это их отпугнет. Потом подумала, что доверие папы для меня важнее. Сказала: "Извините, пожалуйста, я перепутала сумму". Я плакала, когда Андрей официально покидал команду. Для меня это было очень тяжело", – призналась Яна Суркис в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

К слову, Ярмоленко покинул киевский клуб летом 2017 года, перейдя в Боруссию Д за 25 млн евро. Уже через год немцы продали вингера в Вест Хэм, но украинец до сих пор не сумел стать игроком основы.

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