Президент "бело-синих" Игорь Суркис признался, что хотел бы в украинской Премьер-лиге видеть конкуренцию сезона 2013/14. Тогда киевляне финишировали четвертыми.

"Красников меня поддерживает из-за отмены УАФ чемпионата U-21. Честь и хвала Ярославскому и ему. Наконец-то, может, и Днепр возродился, слава Богу. Пройдут какие-то годы, может, и Карпаты вернутся, чтобы тот чемпионат вернулся.

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Мы мечтаем о чемпионате, который был когда-то, когда Динамо четвертое место занимало. Мы мечтаем. Требуется третья сила, четвертая сила в первенстве. Я хочу, чтобы каждая игра была напряженной", – резюмировал Суркис в интервью Бомбардир .

Отметим, что Шахтер после первого круга УПЛ является лидером с 47 пунктами, Динамо располагается на второй строчке, имея на два очка меньше. Начало второй части сезона запланировано на 25 февраля.

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