Главный тренер сборной Украины U‑17 Юрий Мороз определился со списком игроков, вызванных на тренировочные сборы.

Вызов в юношескую сборную Украины получил 28 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим, что среди них – Вячеслав Суркис и Егор Красников. Интересно, что в расположение сборной не были вызваны игроки Динамо.

УАФ официально назначила тренеров сборных Украины

Голкиперы: Бакус (Рух), Суркис, Киблицкий (оба – Заря).

Защитники: Захарченко, Коробов, Дикий, Руденко (все – Заря), Вернаттус (Металлист), Гаража, Кожушко (оба – СК Днепр-1), Безручук (Колос).

Полузащитники: Цуканов, Сметана (оба – Шахтер), Шайда (Рух), Белый, Ищенко, Осипенко, Кузык (все – Заря), Дегтярь, Кайдалов, Синчук (все – Металлист), Хан (СК Днепр-1).

Нападающие: Красников (Металлист), Калин, Пашко, Лобко (все – Заря), Коваль (Рух), Шолупец (СК Днепр-1).

Добавим, что сборная Украины U-17 запланировала два товарищеских поединка: 22 сентября – против Александрии, а 26 сентября – с Колосом.

вересня – з Колосом.

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