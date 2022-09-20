Головний тренер збірної України U‑17 Юрій Мороз визначився зі списком гравців, які були викликані на тренувальні збори.

Виклик до юнацької збірної України отримали 28 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо, що серед них – В'ячеслав Суркіс та Єгор Красніков. Цікаво, що в розташування збірної не були викликані гравці Динамо.

УАФ офіційно призначила тренерів збірних України

Голкіпери: Бакус (Рух), Суркіс, Кіблицький (обидва – Зоря).

Захисники: Захарченко, Коробов, Дикий, Руденко (усі – Зоря), Вернаттус (Металіст), Гаража, Кожушко (обидва – СК Дніпро-1), Безручук (Колос).

Півзахисники: Цуканов, Сметана (обидва – Шахтар), Шайда (Рух), Білий, Іщенко, Осипенко, Кузик (усі – Зоря), Дігтярь, Кайдалов, Синчук (усі – Металіст), Хан (СК Дніпро-1).

Нападники: Красніков (Металіст), Калин, Пашко, Лобко (усі – Зоря), Коваль (Рух), Шолупець (СК Дніпро-1).

Додамо, що збірна України U-17 запланувала два товариські поєдинки: 22 вересня – проти Олександрії, а 26 вересня – з Колосом.

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