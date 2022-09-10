Исполком УАФ официально определил, кто станет тренерами сборных Украины U-16, U-17, U-18, сообщает официальный сайт ассоциации.

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Так, Олег Кузнецов продолжит работать со сборной Украины U-18. Новым наставником команды U-17 станет Юрий Мороз, а команду "сине-желтых" U-16 возглавит Владимир Езерский.

Напомним, сборную Украины U-17 возглавлял Олег Кузнецов – команда не смогла отобраться в элит-раунд отбора на Евро-2022. Именно с ними наставник и продолжит сотрудничество. Езерский тренировал сборную Украины U-19, а последним местом работы Юрия Мороза был одесский Черноморец.

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