"Наші вболівальники у Польщі, Румунії зібралися, щоб підтримати нашу команду. Я дуже вдячний керівництву Динамо Загреб. Ми говорили, що на перший матч, який зможемо провести в Києві, ми запросимо їх. Дуже хороша підтримка.

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Я розраховую на те, що у нас будуть мінімальні втрати та залишаться клуби, і ми далі розвиватимемо футбол. Мирне життя має бути на нашій землі. Тоді буде й футбол.

Ми зробимо все, щоб він був, і допомагатимемо іншим клубам. У нас багато гравців молодих, талановитих, які перебувають у орендах. Будемо наново будувати футбол. Але сьогодні це не на першому місці", – розповів Суркіс у коментарі телеканалу Футбол.

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