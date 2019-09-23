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Суркис: Если бы не футбол, мы с Ахметовым были бы близкими друзьями

15:00 36 Читати українською
Суркис: Если бы не футбол, мы с Ахметовым были бы близкими друзьями
Ринат Ахметов и Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо высказался о роли Рината Ахметова в украинском футболе.

"Я его знаю давно, ему было лет 18-ть. Если бы не футбол, считаю, мы были бы близкими друзьями. Мы с ним занимаемся одним делом, нелегким делом. Когда его команда выиграет – он самый счастливый человек. Когда моя команда проигрывает – я самый несчастный человек. И наоборот.

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Честь ему и хвала, что в непростой ситуации, когда команда, в принципе, без дома, он сумел сохранить клуб и в нашем чемпионате есть интрига. Интрига в том, что есть донецкий Шахтер, есть киевское Динамо, и есть другие команды", – рассказал Суркис в программе "Великий футбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Ринат Ахметов Игорь Суркис
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