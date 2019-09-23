Суркіс: Якби не футбол, ми з Ахметовим були б близькими друзями

Президент Динамо висловився щодо ролі Ріната Ахметова в українському футболі.

"Я його знаю давно, йому було років 18-ть. Якби не футбол, вважаю, ми були б близькими друзями. Ми з ним займаємося однією справою, нелегкою справою. Коли його команда виграє – він найщасливіша людина. Коли моя команда програє – я найнещасніша людина. І навпаки.

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Честь йому і хвала, що у непростій ситуації, коли команда, в принципі, без дому, він зумів зберегти клуб і в нашому чемпіонаті є інтрига. Є інтрига в тому, що є донецький Шахтар, є київське Динамо, і є інші команди", – розповів Суркіс у програмі "Великий футбол".

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