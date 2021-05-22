"У Карлоса родился ребенок, и вся его родня хочет видеть его ближе к родине. У него еще полгода действует контракт. Мы с ним в прекрасных отношениях. Я ему доверил, взял бесплатно после того, как его посоветовал Леонид Буряк.

Динамо открыто к предложениям по Цыганкову и Де Пене

Хоть известные нам программы и говорили, что Динамо берет футболистов чуть ли не на мусорке, а оказался очень квалифицированный футболист. Мы вдохнули в него новую жизнь, и когда он вернется из отпуска, будем разговаривать. Если у него будет желание продлить контракт, я с удовольствием поставлю также свою подпись. Если же он захочет уйти, тем более, по его словам, у него есть предложение из MLS, то мы получим за него какие-то деньги сейчас либо же зимой он уйдет бесплатно.

Не вижу ничего предосудительного в этом вопросе. Деньги тут не ставятся во главу угла, а в первую очередь интересы семьи. Я не буду удерживать футболиста в Динамо, как в клетке. Но если у него не будет предложения от команды, чтобы быть ближе к родине, то я думаю, что нам удастся убедить его остаться в Динамо. Если он нужен будет Мистеру", – сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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