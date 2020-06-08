"Лещей ему надавать или побить?": Беседин рассказал о своем отношении к экс-врачу Динамо Миронову

Форвард Динамо Артем Беседин поделился историей с нарушением антидопинговых правил.

"Мы выезжали на матч. Накануне нас еще и обокрали в отеле: у врача Миронова что-то украли, у вратаря курточку с паспортом и документами. Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у врача таблетку. Он их перепутал и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то врач после операции на спине.

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Видимо, он перенервничал на фоне того, что у него украли пачку документов. Наверное, он думал не о том, о чем надо. Считаю, людей, которые уже пожилые, не вполне здоровы, что-то там у них болит, их просто нельзя подпускать к команде. Они враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств, которое привело к этому. Бог с ним, время прошло, когда-то я злился, обижался... Многое переосмыслил, взял себя в руки, каждый день работаю.

Нет ли у меня обиды на врача? Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадал. Как это нет обиды? Этот человек забрала у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Это грубо говоря, а можно сказать и по-другому. Конечно, обиды есть. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? Хотя, на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не принимал.

Я вообще очень боюсь пить что-то там без ведома врачей. Я всегда в стороне от этого. Даже когда какая-то простуда, все время на телефоне с доктором, беру лекарство только на базе Динамо. В этом плане я скрупулезный. По этой истории можно фильм снимать", – сказал Беседин в комментарии "Профутбол".

Напомним, из-за провала допинг-теста Беседин получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отстранило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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