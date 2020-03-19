Супряга заслуживает вызов в сборную Украины, – Белик

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик оценил перспективы нападающего СК Днепр-1 Владислава Супряги в национальной команде.

"Если бы не взорвалась пандемия коронавируса, и национальной команде надо было бы готовиться к чемпионату Европы, не думаю, что Супряга поехал бы этот на форум, но как минимум вызова форвард сейчас заслуживает.

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Потренироваться в главной команде страны, а может, и сыграть в товарищеских матчах, почему же нет. Опять же, если Владислав будет и дальше прогрессировать, то в недалекой перспективе он может стать боевой единицей в сборной Украины", – цитирует Белика Команда 1.

Напомним, 20-летний нападающий сейчас защищает цвета СК Днепр-1 на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Супряга провел 18 матчей, в которых отметился 9-ю голами и ассистом.

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