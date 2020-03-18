Белик назвал аспект, в котором Русин сильнее Супряги

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик оценил игру нападающего СК Днепр-1 Владислава Супряги, права на которого принадлежат Динамо.

"Супряга – это хороший перспективный футболист. И было понятно, что рано или поздно он начнет забивать. Он не является игроком стартового состава СК Днепр-1, поэтому шесть его забитых мячей в пяти последних поединках, вызывают приятное удивление и приковывают внимание.

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Владислав, наверное, тренировался с максимальной отдачей. Матч с Динамо это только подтвердил. Удаление в составе киевлян в дебюте поединка загнало днепрян в тупик, они не знали, как дальше действовать в первом тайме, план на игру сломался. Но во втором тайме вышел Супряга и реализовал все свои три момента.

Почему Супряга сразу не заиграл в Динамо? Там давление выше. К тому же не стоит забывать, что у Влада еще есть слабые стороны, над которыми форварду нужно работать, а в Киеве ждать не могут. Результативность Супряги, конечно, привлекает. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду, можно сказать, он игрок штрафной", – сказал Белик в комментарии Команда 1.

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