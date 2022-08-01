"Не могу вдаваться в детали, но там нет ничего сверхъестественного или сложного. Восстановление будет зависеть от того, что скажет хирург.

У Супряги проблемы со спиной – форварду Динамо может понадобиться операция

Предварительно – это несколько месяцев. Где-то два-три. Супрягу беспокоит тазобедренный сустав. Ему еще год назад сказали, что можно рассмотреть вариант с операцией, чтобы не было дискомфорта, и он мог играть без ограничений. Влад решил, что еще не время, хотел играть и развиваться. Сейчас он решил сделать операцию. Супряга начал предсезонную подготовку и хорошо показал себя в спаррингах, но потом стал испытывать болевые ощущения", – сказал Яковенко в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Супряга – воспитанник Днепра. С августа 2018-го – выступает за Динамо. Вторую половину сезона-2021/22 Владислав провел в Сампдории. За полгода аренды он лишь однажды появился в составе главной команды – в матче против Сассуоло вышел на замену, провел на поле 24 минуты и был заменен. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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