"Не можу вдаватися у деталі, але там немає нічого надприродного чи складного. Відновлення залежатиме від того, що скаже хірург.

Супряга має проблеми зі спиною – форварду Динамо може знадобитися операція

Попередньо – це декілька місяців. Десь два-три. Супрягу турбує тазостегновий суглоб. Йому ще рік тому сказали, що можна розглянути варіант із операцією, щоб не було дискомфорту, і він міг грати без обмежень. Влад тоді вирішив, що ще не час, хотів грати та розвиватися. Нині він уже вирішив зробити операцію. Супряга почав передсезонну підготовку і добре показав себе в спарингах, але потім почав відчувати больові відчуття", – сказав Яковенко у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, Супряга – вихованець Дніпра. З серпня 2018-го – виступає за Динамо. Другу половину сезону-2021/22 Владислав провів у Сампдорії. За півроку оренди він лише одного разу з'явився у складі головної команди – у матчі проти Сассуоло вийшов на заміну, провів на полі 24 хвилини і був замінений. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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