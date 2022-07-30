"Супряга тоже в Лодзи, он набрал какие-то кондиции. У него будет консультация у немецких врачей на неделе, они скажут, нужна ли ему операция на спине или нет.

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Поэтому я пока не могу сказать, когда он будет в оптимальных кондициях. Пока будем обходиться теми ребятами, которые есть у нас", – сказал Суркис в программе "Цыганык Live".

Напомним, Супряга регулярно играл на сборах, но перед матчами против Фенербахче в Лиге чемпионов получил повреждение.

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