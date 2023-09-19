Болельщики Милана устроили засаду двум фанатам Ньюкасла, которые приехали в Италию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как информирует Daily Mail, 58-летний болельщик "сорок" Эдди Маккей подвергся нападению.

Фанаты Милана определились с реакцией на возвращение Тонали – ситуация отличается от "дела Доннаруммы"

Около восьми фанатов Милана в балаклавах напали на него сзади в районе Навильи и нанесли два ножевых ранения в руку и одно ранение в поясницу. Сообщается, что нападавшие использовали мачете.

Сын Маккея Росс получил удар дубинкой по голове, после чего миланская банда сорвала с обоих англичан футболки Ньюкасла. После инцидента оба пострадавших англичанина были доставлены в больницу.

На матче Милан – Ньюкасл, который состоится сегодня, ожидается присутствие около 4 тысяч английских болельщиков.

Интер разгромил Милан и вернулся на вершину Серии А – Мхитарян оформил дубль, Леау первым пробил оборону "змей"