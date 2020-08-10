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Шахтер – Динамо: определился номинальный хозяин в матче за Суперкубок Украины 2020

15:29 - Читати українською
Шахтер – Динамо: определился номинальный хозяин в матче за Суперкубок Украины 2020
Динамо – Шахтер / фото: ФК Динамо

УПЛ провела жеребьевку, чтобы определить хозяина поля в матче за Суперкубок 2020.

Шахтер стал номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины 2020, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отметим, что поединок запланирован на 25 августа, а исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал возможным местом проведения НСК Олимпийский.

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины 2019/20, а Динамо добыло Кубок Украины, обыграв в финале Ворсклу в серии пенальти.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер УПЛ Суперкубок Украины
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