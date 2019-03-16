Суонси – Манчестер Сити – 2:3– видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Суонси – Манчестер Сити.

Суонси в первом тайме добыл комфортное преимущество в два гола. Однако после перерыва Хосеп Гвардиола сделал три замены. В частности, на поле вышел украинец Александр Зинченко.

Манчестер Сити после появления Зинченко оформил скандальный камбэк и победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии

Изменения в составе позволили Манчестер Сити полностью перевернуть ход матча и вырвать победу. Хотя и не обошлось без противоречивых решений арбитра.