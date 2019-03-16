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Суонси – Манчестер Сити – 2:3– видео голов и обзор матча

21:58 135 Читати українською
Суонси – Манчестер Сити – 2:3– видео голов и обзор матча
Суонси – Манчестер Сити – 2:3– видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Суонси – Манчестер Сити.

21’ Мэтт Граймс
29’ Берсант Целина
 
Бернарду Силва 69’
Кристофер Нордфельдт 78’
Серхио Агуэро 89’

Суонси в первом тайме добыл комфортное преимущество в два гола. Однако после перерыва Хосеп Гвардиола сделал три замены. В частности, на поле вышел украинец Александр Зинченко.

Манчестер Сити после появления Зинченко оформил скандальный камбэк и победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии

Изменения в составе позволили Манчестер Сити полностью перевернуть ход матча и вырвать победу. Хотя и не обошлось без противоречивых решений арбитра.

Теги
Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Суонси Суонси Суонси - Манчестер Сити
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