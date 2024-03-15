Сумасшедший камбэк ценой выхода в 1/4 финала в видеообзоре матча Лиги конференций Маккаби Т-А – Олимпиакос – 1:6
08:33 - Читати українською
Олимпиакос разгромил Маккаби Т-А в ответном матче и получил путевку в 1/4 финала Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 4 )
завершено
Даниэль Поденсе 10’
Аюб Эль Кааби 45+3’
Аюб Эль Кааби 65’
Стеван Йоветич 93’
Юссеф Эль-Араби 103’
10’ Даниэль Поденсе
45+3’ Аюб Эль Кааби
65’ Аюб Эль Кааби
93’ Стеван Йоветич
103’ Юссеф Эль-Араби
Первый поединок между командами завершился разгромной победой Маккаби Т-А (4:1), однако греки сумели повторить Ремонтаду Барселоны. Еще в первом тайме удалось забить 3 гола – Поденсе забил сам и еще дважды ассистировал партнерам.
Астон Вилла разгромила Аякс, Олимпиакос поиздевался над Маккаби, Брюгге не пустил Мольде в 1/4 Лиги конференций
После перерыва Захави забил с пенальти, но Эль-Кааби очень быстро вернул необходимую разницу, чтобы продолжить противостояние в овертаймах. А там Йоветич и Эль-Араби добили Маккаби.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter