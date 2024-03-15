Олимпиакос разгромил Маккаби Т-А в ответном матче и получил путевку в 1/4 финала Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый поединок между командами завершился разгромной победой Маккаби Т-А (4:1), однако греки сумели повторить Ремонтаду Барселоны. Еще в первом тайме удалось забить 3 гола – Поденсе забил сам и еще дважды ассистировал партнерам.

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После перерыва Захави забил с пенальти, но Эль-Кааби очень быстро вернул необходимую разницу, чтобы продолжить противостояние в овертаймах. А там Йоветич и Эль-Араби добили Маккаби.