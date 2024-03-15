Божевільний камбек ціною виходу в 1/4 фіналу у відеоогляді матчу Ліги конференцій Маккабі Т-А – Олімпіакос – 1:6
08:30 - Читать на русском
Олімпіакос розтрощив Маккабі Т-А у матчі-відповіді та здобув путівку до 1/4 фіналу Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 4 )
завершено
Даніель Поденсе 10’
Аюб Ель Каабі 45+3’
Аюб Ель Каабі 65’
Стеван Йоветіч 93’
Юссеф Ель-Арабі 103’
10’ Даніель Поденсе
45+3’ Аюб Ель Каабі
65’ Аюб Ель Каабі
93’ Стеван Йоветіч
103’ Юссеф Ель-Арабі
Перший поєдинок між командами завершився розгромною перемогою Маккабі Т-А (4:1), проте греки зуміли повторити Ремонтаду Барселони. Ще в першому таймі вдалось забити 3 голи – Поденсе забив сам і ще двічі асистував партнерам.
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Після перерви Захаві забив з пенальті, але Ель-Каабі дуже швидко повернув необхідну різницю, аби продовжити протистояння в овертаймах. А там Йоветіч та Ель-Арабі добили Маккабі.
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