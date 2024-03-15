Олімпіакос розтрощив Маккабі Т-А у матчі-відповіді та здобув путівку до 1/4 фіналу Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший поєдинок між командами завершився розгромною перемогою Маккабі Т-А (4:1), проте греки зуміли повторити Ремонтаду Барселони. Ще в першому таймі вдалось забити 3 голи – Поденсе забив сам і ще двічі асистував партнерам.

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Після перерви Захаві забив з пенальті, але Ель-Каабі дуже швидко повернув необхідну різницю, аби продовжити протистояння в овертаймах. А там Йоветіч та Ель-Арабі добили Маккабі.