Лига конференций, 1/8 финала, Ответные матчи

Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первая игра – 0:0)

Голы: Уоткинс, 25, Бэйли, 60, Дюран, 75, Диаби, 81

Удаление: Маннсверк, 66 (Аякс, вторая желтая карточка)

Брюгге – Мольде – 3:0 (первая игра – 1:2)

Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скураш, 71

Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первая игра – 3:0)

Голы: Сантос, 43 – Вютрих, 45+2

Маккаби Тель-Авив – Олимпиакос – 1:6 (первая игра – 4:1)

Голы: Захави, 57 (п.) – Поденсе, 10, Фортунис, 36, Эль Кааби, 45+3, 60, Эль-Араби, 103

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Астон Вилла на своем поле сокрушила Аякс на своем поле. После ничьей в первом матче нидерландцы надеялись дать бой представителю АПЛ, но пропустили в середине первого тайма от Уоткинса. Автор гола совсем скоро травмировался и не смог продолжить игру. После перерыва подопечные забили второй раз, а за немного получили численное преимущество – Маннсверк получил второй "горчичник". "Львы" сполна воспользовались бонусом и забили еще дважды, эффектно выйдя в четвертьфинал.

Брюгге легко разбил Мольде. Норвежцы приехали в Бельгию с преимуществом в один мяч, но не нашли аргументов против команды Романа Яремчука (ныне украинец выступает в аренде за Валенсию). "Черно-синие" отгрузили в ворота соперника три сухих гола (дубль оформил Сков Ольсен) и завершили сладкую сказку скандинавов.

Лилль дома расписал боевую ничью со Штурмом. Команды обменялись голами в конце первого тайма и больше не забивали. А результат первого матча (3:0) позволил французам поберечь силы и довести игру до логического завершения.

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