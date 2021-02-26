Рейнджерс и Антверпен продолжили праздник голов и в матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Рейнджерс – Антверпен на "Футбол 24".

Команды решили продолжить свою голевую феерию в первой встрече (4:3 в пользу Рейнджерс – прим. "Футбол 24") и снова забили 7 голов на двоих. Открыли счет шотландцы усилиями Морелоса, однако бельгийцы до перерыва смогли отыграться.

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А вот вторая половина прошла под контролем Рейнджерс. Морелос оформил дубль из ассистов, на что голом ответил Ламкель Зе. Однако подопечные Джеррарда добили соперника, Баришич и Иттен реализовали пенальти и установили окончательный счет.