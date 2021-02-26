Рейнджерс та Антверпен продовжили фестиваль голів і у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Рейнджерс – Антверпен на "Футбол 24".

Команди вирішили продовжити свою гольову феєрію в першій зустрічі (4:3 на користь Рейнджерс – прим. "Футбол 24") та знову забили 7 голів на двох. Відкрили рахунок шотландці зусиллями Морелоса, проте бельгійці до перерви змогли відігратись.

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А от друга половина пройшла під контролем Рейнджерс. Морелос оформив дубль із асистів, на що голом відповів Ламкель Зе. Проте підопічні Джеррарда добили суперника, Барішіч та Іттен реалізували пенальті та встановили остаточний рахунок.