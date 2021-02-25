Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи

Хоффенхайм – Мольде – 0:2 (первый матч – 3:3)

Голы: Улланд Андерсен, 20, 90+5

Наполи – Гранада – 2:1 (0:2)

Голы: Зелински, 3, Руис, 59 – Монторо, 25

Рейнджерс – Антверпен – 5:2 (4:3)

Голы: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Баришич, 79 (пенальти), Иттен, 90+2 (пенальти) – Рефаэлов, 32, Ламкель Зе, 57

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Мольде неожиданно переиграл грозный Хоффенхайм на выезде. Норвежцам для победы в логове оппонента хватило двух мячей. На 20-й минуте Эйрик Улланд Андересен перед штрафной немцев получил пас Эйкрема, подработал под правую и по интересной траектории отправил мяч в дальний угол. Хоффенхайм отдал все силы, чтобы хотя бы сравнять результат, нанес два десятка ударов, но вырвать путевку в следующий раунд так и не сумел. Более того, на пятой добавленной арбитром минуте Улланд Андерсен еще раз наказал хозяев за расточительность.

Решительно настроенным на реванш вышел на поле Наполи. Подопечные Гаттузо сумели быстро забить Гранаде усилиями Пётра Зелински, который увенчал сольный проход мастерским ударом с линии штрафной зоны. Но "партенопейцев" быстро опустил на землю Анхель Монторо. Испанский хавбек на 25-й минуте головой замкнул фланговый навес Фулькье. Гол Фабиана Руиса на финише контратаки во втором тайме лишь подсластил Наполи горечь вылета из еврокубков.

Зато на Альбионе Рейнджерс и Антверпен подарили еще один голевой фестиваль после семи голов на двоих на прошлой неделе. Шотландцы повели в счете уже на 9-й минуте. Это Альфредо Морелос воспользовался передачей Кента и отправил мяч в пустые ворота. Бельгийцы сумели сравнять еще до перерыва – Лиор Рефаэлов переправил в сетку прострел Лукаку с левого фланга.

Однако "синие" шокировали гостей двумя голами на старте второй половины. Сначала Натан Паттерсон реализовал выход один на один с кипером после паса Морелоса, а на 55-й Райан Кент пробил с лета после скидки того же Морелоса. Антверпен попытался вернуться в игру – Дидье Ламкель Зе сыграл на опережение и оставил в дураках вратаря Джерс. Но в эндшпиле Борна Баришич и Седрик Иттен реализовали по пенальти и застолбили за командой Джеррарда место в 1/8 финала.

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