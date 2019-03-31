Сульшер настаивает на возвращении Захи в Манчестер Юнайтед

Вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха может вернуться в лагерь Манчестер Юнайтед.

Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Mirror.

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На трансфере лично настаивает главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, который недавно стал полноценным наставником команды. Боссы МЮ готовы выложить 58 млн евро за 26-летнего вингера.

Стоит отметить, что Вилфрид ранее защищал цвета Юнайтед в 2013-2015 годах.

В текущем сезоне чемпионата Англии Заха провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 7-я ассистами.

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