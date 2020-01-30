Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед, но вышел в финал Кубка лиги – Пеп удивил схемой, Зинченко не понадобился

"Горожане" проиграли манчестерском дерби на своем поле (0:1), однако все равно сыграют в финале турнира. Отчет о матче Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед читайте на "Футбол 24".

Кубок лиги. 1/2 финала, ответный матч

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (по сумме двух матчей – 3:2)

Гол: Матич, 35

Удаление: Матич, 76

В первом поединке Манчестер Сити уверенно переиграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд и сделал весомую заявку на успех в двухматчевом противостоянии. Теперь, три недели спустя, подопечные Гвардиолы довели дело до логического завершения и вышли в финал Кубка лиги, хотя и уступили дома. Александр Зинченко до сих пор не может вернуть себе расположение тренерского штаба – украинец отсидел всю игру в запасе.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби

Пеп Гвардиола всех шокировал странной схемой с тремя защитниками. Канселу совмещал роли левого фулбэка и левого центрбэка, а номинального правого фулбэка не было вообще - туда поочередно смещались Марез, де Брюйне и Родри. В позиционной обороне ниже "садился" Рияд.

Манчестер Сити с первых минут захватил инициативу и к середине тайма создал ряд хороших моментов. Гюндоган из глубины классно забросил на Агуэро, аргентинец головой расстреливал Де Хеа, но Давид справился со сложным ударом. Через минуту Марез справа качнул соперника и выстрелил в створ – голкипер Юнайтед снова на месте.

Стерлинг во время прострела де Брюйне упал в борьбе с Магуайром, но арбитры не увидели нарушения правил. Гости пытались начинать атаки от своей штрафной, однако слаженный прессинг "горожан" создавал им феерические проблемы. Попытки МЮ выйти в атаку заканчивались острыми контрами на ворота Де Хеа. Удар в верхний угол от Агуэро испанец потянул, а де Брюйне не попал в цель.

Хозяева владели тотальным преимуществом (9:0 по ударам, отдали вдвое больше передач). Манчестер Юнайтед мог отвечать контрвыпадами через свободную зону на правом фланге Сити, однако плохо пользовался этими возможностями. И все же определенные дивиденды из идеи Пепа "дьяволы" получили. Они больше атаковали той бровкой и зарабатывали там штрафные.

Один из таких стал результативным: Фред подал, Бернарду плохо выбил мяч, а Матич мощным ударом точно в угол не оставил голкиперу шансов. Гол не вытекал из картины матча, однако наказал Манчестер Сити за дыру справа. После пропущенного мяча и до перерыва Родри чаще опускался в центр обороны.

Манчестер Сити продолжал доминировать, а Манчестер Юнайтед довольно хаотично защищаться. Правда, атаки хозяев также были далеки от идеала. Часто они просто хватали мяч и по одному пытались обыграть нескольких оппонентов. Когда наконец прошел классный розыгрыш через пас и Стерлинг забил – лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд. Линделеф едва не "привез" плохой передачей назад, но Де Хеа выиграл очередную дуэль у Агуэро.

В перерыве Сульшер провел замену – Джеймс вышел вместо Гринвуда. Быстрый вингер сразу заработал перспективный стандарт. Фред неплохо подал на голову Магуайру, но тот пробил над перекладиной. Манчестер Юнайтед укротил мяч в своих ногах и начал неплохо атаковать. Однако голевых эпизодов не создавал, если не считать дальний выстрел Марсьяля.

Несмотря на всю активность гостей, Манчестер Сити имел роскошный шанс сравнять счет. Де Брюйне отличным пасом вывел на ударную позицию Стерлинга, а тот, дважды положив Де Хеа на газон, запустил мяч над воротами. Фантастическая расточительность от Рахима. Хозяева постепенно вернули себе инициативу, но до логического завершения свои многоходовки не доводили.

После углового Уокер издалека разрядил пушку – Де Хеа парировал. Магуайр допустил ужасную ошибку в своей штрафной, однако Гюндоган не воспользовался подарком, растерявшись перед воротами. Капитан Юнайтед сам исправил ситуацию и спровоцировал истерику у Гвардиолы.

Агуэро еще раз пробил из невыгодной ситуации мимо, а Гюндоган запустил мяч на трибуны. Впрочем, Илкай заработал большинство для своей команды – убегал в контратаку и заставил Матича сфолить на вторую желтую карточку. Тренерский штаб Манчестер Юнайтед пытался переломить ход игры заменами, выпустив Перейру и Мату, но ничего не получилось.

Гениальная атака с участием Канселу и де Брюйне завершилась голом Агуэро – снова офсайд. Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу в выездном дерби, но этого оказалось мало, чтобы пройти Сити. По сумме двух матчей лучше оказались "горожане" – 3:2. Именно они сыграют в финале Кубка лиги против Астон Виллы, которая выбила из турнира Лестер.