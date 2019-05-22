Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы он остался в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед хочет удержать свою главную звезду Поля Погба всеми возможными способами.

Тренер команды Уле Гуннар Сульшер считает, что роль капитана может стать дополнительной мотивацией для звездного полузащитника, информирует The Times.

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В последнее время появилось немало слухов об интересе мадридского Реала к французу. Впрочем, Манчестер Юнайтед не готов отпускать ключевого игрока этим летом. Более того, тренерский штаб планирует сделать Погба капитаном команды, чтобы хавбек чувствовал поддержку и доверие клуба.

Сезон 2018/19 стал для "красных дьяволов" просто провальным. Команда не добыла ни одного трофея и осталась без Лиги чемпионов на следующий год.

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