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Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы он остался в Манчестер Юнайтед

09:26 65 Читати українською
Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы он остался в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Манчестер Юнайтед хочет удержать свою главную звезду Поля Погба всеми возможными способами.

Тренер команды Уле Гуннар Сульшер считает, что роль капитана может стать дополнительной мотивацией для звездного полузащитника, информирует The Times.

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В последнее время появилось немало слухов об интересе мадридского Реала к французу. Впрочем, Манчестер Юнайтед не готов отпускать ключевого игрока этим летом. Более того, тренерский штаб планирует сделать Погба капитаном команды, чтобы хавбек чувствовал поддержку и доверие клуба.

Сезон 2018/19 стал для "красных дьяволов" просто провальным. Команда не добыла ни одного трофея и осталась без Лиги чемпионов на следующий год.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Поль Погба Поль Погба Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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