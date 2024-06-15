В так называемой "группе смерти" стартовал первый матч. Испания сумела забить лишь на 29 минуте. Альваро Мората оформил свой седьмой гол за сборную на чемпионатах Европы. Этот мяч сделал испанца лучшим бомбардиром национальной команды на Евро.

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До перерыва еще дважды испанцы огорчили хорватов. Сначала Фабиан Руис записал в свой актив гол, а затем Ламин Ямал ассистировал на Карвахаля. Стоит заметить, что защитник Реала стал самым возрастным игроком, забивавшим за Испанию, а вингер Барселоны самым молодым футболистом, отдавшим ассист.

Прекрасный шанс отыграть хотя бы один гол у Хорватии возник на 80 минуте. Арбитр матча назначил пенальти в ворота "Фурии Рохи". Петкович с 11 метровой отметки не смог переиграть Симона. Мяч уже же побывал в воротах, но арбитр увидел офсайд. В итоге Испания выиграла со счетом 3:0.