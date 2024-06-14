Защитник ПАОКа Томаш Кендзёра, права на которого принадлежат Динамо, вскоре может окончательно завершить сотрудничество с киевским клубом.

ПАОК имеет договоренность с Кендзёрой о продолжении сотрудничества, но ожидает, пока Томаш решит вопрос по контрактным обязательствам с Динамо, сообщает Sport24.gr.

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У поляка осталось еще полгода контракта с "бело-синими", и он должен самостоятельно разобраться с этим. Греки же не намерены вступать в переговоры с Динамо. Интересно, что ПАОК дал Кендзёре время до конца следующей недели, иначе клуб будет искать другого игрока на его позицию.

К слову, Томаш провел в прошлом сезоне 47 матчей за ПАОК во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми голами. В Греции Кендзёру переквалифицировали в центрального защитника.

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