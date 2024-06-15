"Многие ждут от нас хорошего результата. У нас хорошая сборная, но я не люблю делать громкие заявления. Нам все надо доказывать на поле. Давление есть всегда, а сейчас оно немного на высшем уровне. Но я надеюсь, что каждый из нас отдаст всего себя, и это будет видно каждому болельщику.

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Повторюсь, у нас очень хорошая сборная, и есть все, чтобы развиваться и расти как индивидуально, так и командно. У нас очень хорошая атмосфера, одно удовольствие работать с этим тренерским штабом. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем достигать больших успехов. Наши люди этого заслуживают. Но для этого нужно тяжело работать, подготовиться как можно лучше, а дальше увидим, что из этого получится", – поделился Зинченко в интервью официальному сайту УЕФА.

Добавим, что сборная Украины попала в группу E на Евро-2024. Первым соперником "сине-желтых" станет Румыния (17 июня, начало в 16:00), после чего Украина сыграет со Словакией (21 июня, начало в 16:00) и Бельгией (26 июня, начало в 19:00).

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