Судьба Рафаилова решена – его может заменить известный киевский функционер

Дальнейшие пути луганской Зари и ее многолетнего генерального директора Сергея Рафаилова действительно расходятся.

Как стало известно Футбол 24 из надежных источников, Рафаилов таки покидает Зарю.

Рафаилов отреагировал на информацию о своей отставке

А одним из кандидатов на вакантную должность стал Владимир Генинсон, экс-президент УПЛ. В свое время именно Заря выдвинула Генинсона на должность руководителя Премьер-лиги. Там он работал в 2016-2018 гг. Также Генинсон возглавлял госконцерн Укрспортарены и был исполнительным директором ФФУ.

К слову, Сергей Рафаилов работал в должности гендиректора Зари с ноября 2009 года.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат