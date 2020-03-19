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Судьба Рафаилова решена – его может заменить известный киевский функционер

19:10 283 Читати українською
Судьба Рафаилова решена – его может заменить известный киевский функционер
Генинсон, Рафаилов и боксер Беринчик / фото из соцсетей

Дальнейшие пути луганской Зари и ее многолетнего генерального директора Сергея Рафаилова действительно расходятся.

Как стало известно Футбол 24 из надежных источников, Рафаилов таки покидает Зарю.

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А одним из кандидатов на вакантную должность стал Владимир Генинсон, экс-президент УПЛ. В свое время именно Заря выдвинула Генинсона на должность руководителя Премьер-лиги. Там он работал в 2016-2018 гг. Также Генинсон возглавлял госконцерн Укрспортарены и был исполнительным директором ФФУ.

К слову, Сергей Рафаилов работал в должности гендиректора Зари с ноября 2009 года.

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Источник: Футбол 24
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