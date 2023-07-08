Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков може записати собі в актив молодіжне Євро-2023.

Георгій Судаков, Абель Руїс та Серхіо Гомес стали найкращими бомбардирами чемпіонату Європи U-21 – кожен з гравців забив по 3 голи на турнірі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Історичний тріумф "молодих левів" у відеоогляді матчу Англія U-21 – Іспанія U-21

Втім, "Золотий бутс" дістався саме Серхіо Гомесу, а Судаков посів третє місце на п'єдесталі. Все вирішили додаткові показники – Георгій не відзначався результативними передачами, а от Гомес та Руїс віддали по 2 асисти. Серхіо знадобилось менше ігрового часу на це, через що він і став володарем "Золотого бутса".

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2023 Англія здолала Іспанію (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Кертіс Джонс, а головним героєм став голкіпер англійців Джеймс Траффорд, який відбив пенальті на 90+9 від Абеля Руїса.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років