"Мне кажется, что больше вливаешься через футбольное поле – подсказки, где тебе что-то объясняют, моменты футбольные большие. А в быту – конечно. Все общаются между собой. В сборной Украины очень хороший коллектив. Нет какой-то дедовщины.

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Я смотрел интервью Вацко с Ярмоленко, он рассказывал, что сейчас проще молодежи. Я с ним согласен. Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – ко всем можно подойти и поговорить, без проблем. Смотрели ли на меня, мол кто это вообще? Может и смотрели, потому что особо не знают, но прямо в лицо мне это никто не показывал. Все с уважением относились", – поделился Судаков в программе Трендец на YouTube.

Напомним, 18-летний полузащитник Шахтера впервые сыграл в футболке сборной Украины в матче против Бахрейна, а в контрольном поединке против Северной Ирландии вышел на замену на 72-й минуте.

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