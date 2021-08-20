"Мені здається, що більше вливаєшся через футбольне поле – підказки, десь тобі щось пояснюють, моменти футбольні великі. А в побуті – звичайно. Всі спілкуються між собою. У збірної України дуже хороший колектив. Немає якоїсь дідівщини.

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Я дивився інтерв'ю Вацка з Ярмоленком, він розповідав, що зараз простіше молоді. Я з ним згоден. Зінченко, Маліновський, Ярмоленко – до всіх можна підійти і поговорити, без проблем. Чи не дивились на мене, мовляв хто це взагалі? Може і дивилися, бо особливо не знають, але прямо в обличчя мені це ніхто не показував. Всі з повагою ставилися", – поділився Судаков у програмі Трендець на YouTube.

Нагадаємо, 18-річний півзахисник Шахтаря вперше зіграв у футболці збірної України у матчі проти Бахрейну, а в контрольному поєдинку проти Північної Ірландії вийшов на заміну на 72-й хвилині.

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