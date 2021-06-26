"В первую очередь, я думаю, это скорость игры, темп игры, скорость мышления всех футболистов. Здесь собраны, наверное, лучшие футболисты Украины за последние 10 лет. Одна из самых сильных сборных.

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Для меня это большой опыт. Хотя я и не сыграл еще на Евро, но это большой шанс для меня – в 18 лет побывать в такой структуре. Аванс на будущее.

Самый памятный момент для меня – это товарищеские матчи с Северной Ирландией и Кипром, в которых я принял участие. Многие не считали, что я заслуживаю вызов в сборную, но потом приходилось читать, что некоторые изменил мнение", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, уже во вторник, 29 июня, подопечные Шевченко сойдутся со сборной Швеции в 1/8 финала чемпиона Европы. Начало матча в 22:00.

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