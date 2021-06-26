"У першу чергу, я думаю, це швидкість гри, темп гри, швидкість мислення всіх футболістів. Тут зібрані, напевно, найкращі футболісти України за останні 10 років. Одна з найсильніших збірних.

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Для мене це великий досвід. Хоча я й не зіграв ще на Євро, але це великий шанс для мене – у 18 років побувати в такій структурі. Аванс на майбутнє.

Найпам’ятніший момент для мене – це товариські матчі з Північною Ірландією та Кіпром, у яких я взяв участь. Багато хто не вважав, що я заслуговую на виклик до збірної, але потім доводилося читати, що дехто змінив думку", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже у вівторок, 29 червня, підопічні Шевченка зійдуться зі збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіона Європи. Початок матчу о 22:00.

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