"Шведов по своему уровню можно сравнить со сборной Украины, поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50. У скандинавов нет звезд, команда ровная по составу, знает, как играть, опытная.

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То, что мы не попали на Италию или Испанию, не должно расслаблять. Игра будет непростой в любом случае. Это очень сложный противник.

В этой встрече на первый план должны выйти физическая готовность и умение бороться, ведь эти компоненты – сильная сторона шведов. Соперник будет навязывать силовую борьбу. Поэтому нужно будет терпеть, не терять самообладания.

Можем ли мы заставить шведов играть в тот футбол, который выгоден сборной Украины? Можем. В любом случае, я считаю, что сборная Украины будет больше владеть мячом. Швеция не та сборная, которая любит действовать первым номером. Чаще всего они сознательно играют вторым номером. Как, например, это было в матче с Польшей. Это может составить трудности для нашей команды – взламывать насыщенные оборонительные редуты оппонента. К тому же шведы прекрасно контратакуют, и здесь нужно сохранять максимальную концентрацию до последних секунд встречи", – сказал Евтушенко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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