Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился с игроками, которые смогут сыграть в поединке за Суперкубок Украины против Динамо.

"Горняки" заявили на игру с Динамо 21 игрока, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим присутствие в составе вратаря Тимура Пузанкова.

Шахтер – Динамо: "горняки" смогут рассчитывать на ветерана в матче за Суперкубок Украины

Голкиперы: Пятов, Алексей Шевченко, Пузанков.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Педриньо.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Напомним, Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский, начало встречи в 21:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины