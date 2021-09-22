Шахтер обнародовал заявку на матч за Суперкубок – есть потенциальный дебютант
11:46 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился с игроками, которые смогут сыграть в поединке за Суперкубок Украины против Динамо.
"Горняки" заявили на игру с Динамо 21 игрока, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим присутствие в составе вратаря Тимура Пузанкова.
Шахтер – Динамо: "горняки" смогут рассчитывать на ветерана в матче за Суперкубок Украины
Голкиперы: Пятов, Алексей Шевченко, Пузанков.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Педриньо.
Нападающие: Траоре, Сикан.
Напомним, Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский, начало встречи в 21:00.
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