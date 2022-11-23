Шахтер обыграл Ворсклу в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ворскла в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер повел в счете на 26 минуте – Судаков принял мяч у линии штрафной и пробил в дальний нижний угол. После перерыва Крыськив удвоил преимущество, приняв передачу Траоре и попав в дальний угол.

Шахтер выстрадал победу над Ворсклой в матче с двумя пенальти – игру перенесли на 2 часа, Мудрик снова забил

Сефери отыграл один мяч, подкараулив ошибку Бондаря. Траоре почти сразу мог вернуть преимущество в 2 мяча, но не суждено. Африканский нападающий ужасно пробил с отметки. Ворскла смогла сравнять счет благодаря голу Челядина, но Мудрик в конце игры принес "горнякам" победу, реализовав пенальти.