Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки, повідомляє прес-служба донеччан.

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Хірургічне втручання пройшло без ускладнень. За прогнозами медиків, термін відновлення 20-річного футболіста становитиме 5-6 тижнів.

Нагадаємо, Судаков у сезоні 2022/23 провів за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 6 результативних передач. Цікаво, що свій поки-що єдиний гол за головну команду Шахтаря у поточному розіграші чемпіонату України він забив напередодні у скандальному матчі 15-го туру УПЛ у ворота Ворскли (3:2).

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