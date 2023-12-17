"Очень сложно играть во время тревоги. Все мысли о семье. И, наверное, самая большая мотивация как раз твоя страна, твоя семья.

Тренер Шахтера назвал самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Я хочу прогрессировать, чтобы выйти на новый уровень в плане игры в новых чемпионатах, перейти на более высокую ступень, но если мы говорим именно о мотивации сейчас, то это, наверное, семья, страна, наша команда Шахтер.

Мы очень часто говорим о "шахтерском" духе, и все ребята, которые сейчас в команде, понимают, о чем идет речь. Последние полтора года, которые мы играем в чемпионате – самые сложные полтора года в нашей карьере. И так же чрезвычайно важные.

Мы добились успеха, выиграли чемпионат, два раза подряд вышли в плей-офф Лиги Европы, поэтому сейчас очень важный этап в нашей карьере", – сказал Судаков в комментарии Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?