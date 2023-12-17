"Последние полтора года – самые сложные в карьере": звезда Шахтера признался, что мотивирует его продолжать выступления
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о своих футбольных планах.
"Очень сложно играть во время тревоги. Все мысли о семье. И, наверное, самая большая мотивация как раз твоя страна, твоя семья.
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Я хочу прогрессировать, чтобы выйти на новый уровень в плане игры в новых чемпионатах, перейти на более высокую ступень, но если мы говорим именно о мотивации сейчас, то это, наверное, семья, страна, наша команда Шахтер.
Мы очень часто говорим о "шахтерском" духе, и все ребята, которые сейчас в команде, понимают, о чем идет речь. Последние полтора года, которые мы играем в чемпионате – самые сложные полтора года в нашей карьере. И так же чрезвычайно важные.
Мы добились успеха, выиграли чемпионат, два раза подряд вышли в плей-офф Лиги Европы, поэтому сейчас очень важный этап в нашей карьере", – сказал Судаков в комментарии Tribuna.
Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?