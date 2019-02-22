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Суботич принес победу Сент-Этьену, Лилль не смог сократить отставание от ПСЖ: Лига 1, матчи пятницы

22 февраля 23:36 5 Читати українською
Суботич принес победу Сент-Этьену, Лилль не смог сократить отставание от ПСЖ: Лига 1, матчи пятницы
Невен Суботич / фото из соцсетей

Состоялись первые матчи 26-го тура чемпионата Франции.

Франция, 26 тур

Дижон – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Суботич, 64

Страсбур – Лилль – 1:1

Голы: Гонсалвес, 68 – Иконе, 42

Сент-Этьен на выезде минимально обыграл одного из аутсайдеров чемпионата Франции Дижон. Победу гостям точным ударом принес Невен Суботич.

Лассана Диарра, который разорвал контракт с ПСЖ, объявил о завершении карьеры

Лилль не сумел удержать преимущество, добытое благодаря голу Иконе в конце первого тайма. Гонсалвес сумел спасти Страсбур от поражения, отличившись на 68-й минуте.

После этого матча Сент-Этьен, имея 43 очка, закрепился на 4-й позиции в турнирной таблице Лиги 1. Лилль набрал 51 пункт и занимает второе место. Дижон остался в зоне вылета, а Страсбур – в середине таблицы.

Франция26 турСтад Гастон Жерар (Дижон)

Дижон - Сент-Этьен: Пятница 22 февраля 2019

Дижон
Матч окончен
0 : 1
Сент-Этьен
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Страсбур Страсбур Дижон - Сент-Этьен Страсбур - Лилль Лилль Лилль Сент-Этьен Сент-Этьен Дижон Дижон Франция
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