Суботич принес победу Сент-Этьену, Лилль не смог сократить отставание от ПСЖ: Лига 1, матчи пятницы

Состоялись первые матчи 26-го тура чемпионата Франции.

Франция, 26 тур

Дижон – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Суботич, 64

Страсбур – Лилль – 1:1

Голы: Гонсалвес, 68 – Иконе, 42

Сент-Этьен на выезде минимально обыграл одного из аутсайдеров чемпионата Франции Дижон. Победу гостям точным ударом принес Невен Суботич.

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Лилль не сумел удержать преимущество, добытое благодаря голу Иконе в конце первого тайма. Гонсалвес сумел спасти Страсбур от поражения, отличившись на 68-й минуте.

После этого матча Сент-Этьен, имея 43 очка, закрепился на 4-й позиции в турнирной таблице Лиги 1. Лилль набрал 51 пункт и занимает второе место. Дижон остался в зоне вылета, а Страсбур – в середине таблицы.