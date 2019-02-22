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Суботіч приніс перемогу Сент-Етьєну, Лілль не зміг скоротити відставання від ПСЖ: Ліга 1, матчі п'ятниці

22 лютого 23:36 40 Читать на русском
Суботіч приніс перемогу Сент-Етьєну, Лілль не зміг скоротити відставання від ПСЖ: Ліга 1, матчі п'ятниці
Невен Суботіч / фото із соцмереж

Відбулися перші матчі 26-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 26 тур

Діжон – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Суботіч, 64

Страсбур – Лілль – 1:1

Голи: Гонсалвес , 68 – Іконе, 42

Сент-Етьєн на виїзді мінімально обіграв одного із аутсайдерів чемпіонату Франції Діжон. Перемогу гостям влучним ударом приніс Невен Суботіч.

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Лілль не зумів втримати перевагу, здобуту завдяки голу Іконе наприкінці першого тайму. Гонсалвес зумів врятувати Страсбур від поразки, відзначившись на 68-й хвилині.

Після цього матчу Сент-Етьєн, маючи 43 очки, закріпився на 4-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1. Лілль набрав 51 пункт і посідає 2-е місце. Діжон залишився в зоні вильоту, а Страсбур – в середині таблиці.

Франція26 турСтад Гастон Жерар (Діжон)

Діжон - Сент-Етьєн: П'ятниця 22 лютого 2019

Діжон
Матч завершено
0 : 1
Сент-Етьєн
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Страсбур Страсбур Діжон - Сент-Етьєн Страсбур - Лілль Лілль Лілль Сент-Етьєн Сент-Етьєн Діжон Діжон Франція
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