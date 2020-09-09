Форвард іспанської Барселони Луїс Суарес узяв паузу в переговорах про перехід у туринський Ювентус.

Майбутнє досвідченого нападника "блаугранас" залишається невизначеним, стверджує Sport.es.

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Каталонське видання спростувало інформацію італійських колег про близький переїзд Суареса в П'ємонт. Уругваєць досі в роздумах щодо отриманої від "Старої синьйори" пропозиції. Ветеран має сумніви щодо доцільності переходу в Юве, оскільки трансфер цьогоріч – остання велика угода в кар'єрі Суареса.

Боязнь зробити неправильний вибір може змусити 33-річного нападника залишитися в Іспанії. Це збільшує шанси мадридського Атлетіко. У підписанні форварда Барси особисто зацікавлений керманич "матрацників" Дієго Сімеоне. Щоправда, столичний гранд ще не виходив на каталонців із пропозицією. Попередньо агентам уругвайця треба домовитися про розрив контракту з Барселоною.

До слова, в сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і оформив 12 асистів.

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