О деталях трансферного предложения туринского клуба по 33-летнему уругвайцу сообщил журналист Танкреди Палмери для Tuttomercatoweb.

Суарес получит второй паспорт ради Ювентуса – вопрос компенсации Барселоне еще не решен

По информации источника, Суарес откажется от последнего года контракта с Барселоной, чтобы туринцы могли достичь соглашения с каталонским клубом о компенсации, которая составит около 3 млн евро. Однако также будет прописана сумма бонусов в размере 13 млн, причем примерно половина связана с вполне достижимыми целями, такими как квалификация в Лигу чемпионов и победа в чемпионате Италии, а другая половина привязана к результатам в Лиге чемпионов. Самому футболисту Юве готов платить 12 млн евро в год.

К слову, Луис Суарес выступает в составе Барселоны с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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