"Не очікував бути у цей момент кар'єри в Атлетіко, але мені це дуже подобається. Я вдячний, тому що тренерський штаб і мої товариші по команді вірять мені, вони мені довіряють, і це те, за що ви намагаєтесь відплатити голами.

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Я все ще відчуваю, що насолоджуюся моментом. Я перебуваю у футбольній еліті. Граючи в Атлетіко, ви входите в цю еліту. Деякі люди не вірили, що я все ще можу бути на цьому рівні. У мене все той же ентузіазм.

Сподіваюся, що в цьому році, в наступному році і скільки б років це не було я буду продовжувати змагатися і викладатися на всі сто відсотків, поки не зрозумію, що зайшов так далеко, як міг. Але від мене ніхто не позбудеться. Я сам вирішу, коли мені йти", – цитує Суареса ESPN.

Нагадаємо, Луїс перейшов у Атлетіко з Барселони минулого літа. У нинішньому сезоні уругваєць став лідером атак "матрацників". Він провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 16 м'ячів.

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