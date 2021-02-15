Период пребывания на Ванда Метрополитано форварда Луиса Суареса может оказаться не таким уж и долгим.

У звездного нападающего есть опция разрыва контракта с "матрасников" ближайшим летом, утверждает Marca.

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Суарес 30 июня вправе прекратить сотрудничество с Атлетико без каких-либо санкций. Этот пункт появился в контракте ветерана с мадридцами из-за опасений относительно его адаптации в команде Симеоне. Однако, пока Суарес доволен атмосферой в команде и взаимоотношениями с клубом и не собирается разрывать действующее до лета 2022-го соглашение с Атлетико.

В нынешнем сезоне Луис Суарес стал лидером атак "матрасников". Он провел 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 мячей.

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