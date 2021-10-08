Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не смог завершить поединок отбора на ЧМ против Колумбии (0:0).

Ветеран "чарруас" столкнулся с Йерри Миной и был заменен в перерыве поединка. На колене Суареса появилась кровь.

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Мадридский Атлетико рискует потерять еще одного игрока из состава уругвайцев. Центрбек Хосе Мария Хименес получил повреждение уже во второй половине и также попросил замену. В следующем туре отбора подопечные Табареса поедут в гости к принципиальному сопернику – Аргентине.

Напомним, перед международным перерывом Суарес провел феерический матч против Барселоны (2:0), оформив гол+пас.

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