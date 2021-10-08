Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес не зміг завершити поєдинок відбору на ЧС проти Колумбії (0:0).

Ветеран "чарруас" зіткнувся з Єррі Міною та був замінений у перерві поєдинку. На коліні Суареса з'явилася кров.

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Мадридський Атлетіко ризикує втратити ще одного гравця зі складу уругвайців. Центрбек Хосе Марія Хіменес зазнав пошкодження вже у другій половині і також попросив заміну. У наступному турі відбору підопічні Табареса поїдуть в гості до принципового суперника – Аргентини.

Нагадаємо, перед міжнародною перервою Суарес провів феєричний матч проти Барселони (2:0), оформивши гол+пас.

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